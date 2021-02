Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht zwischen Mommenheim und Nierstein-Schwabsburg

Nierstein/Mommenheim (ots)

Am Samstag, 06.02.2021, gegen 13:00 Uhr stellt der Eigentümer eines Schrebergartens, der sich an der Kreisstrasse zwischen Schwabsburg und Mommenheim befindet, eine Verkehrsunfallflucht fest. Augenscheinlich kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der von Mommenheim in Rtg. Schwabsburg unterwegs war, nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Schrebergarten zum Stehen. Hierbei beschädigte er den Zaun, mehrere Umrandungssteine, sowie mehrere Bäume in dem betreffenden Garten. Der Verursacher unterließ es, sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Anhand des Spurenbildes ist davon auszugehen, dass der Fahrer nicht eigenständig mit seinem Fahrzeug aus dem Garten wieder herausfahren konnte, sondern hierbei Unterstützung gebraucht hat. Weiterhin konnten mehrere Fahrzeugteile, die auf das Fahrzeug schließen lassen, in dem Garten aufgefunden und sichergestellt werden. Insgesamt entstand an dem Schrebergarten ein Schaden in etwa vierstelliger Höhe. Zeugen oder auch der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell