Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Oppenheim (ots)

In mehreren Ortschaften der VG Rhein-Selz kam es vermutlich in der Nacht von Freitag, 05.02.21 auf Samstag, 06.02.21 zu Sachbeschädigungen an unzähligen Wahlplakaten. Die Plakate wurden mit Aufklebern in Maskenform und Sprechblasen mit Bezug zu Corona beklebt und dadurch beschädigt. Betroffen waren parteienübergreifend Plakate, die leicht zu erreichen waren und die Gesichter von Politikern zeigten. Es bleibt festzustellen, dass es hierbei um Straftaten handelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell