Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Verletzten - Sperrung der B9

Nierstein (ots)

Am Samstag, 30.01.2021, gg. 15:50 Uhr kam es auf der B 9 in Höhe der Kläranlage Nierstein zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten. Ein 46-jähriger Niersteiner fuhr mit seinem Pkw aus Rtg. Mainz kommend und kam aus bisher ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er frontal mit dem Pkw einer 37-jährigen Fahrerin aus Nierstein, die die B9 dementsprechend in umgekehrter Rtg. befuhr. Beide waren jeweils alleine in ihrem Fahrzeug. Beide wurden augenscheinlich lediglich leicht verletzt, sie wurden dennoch vorsorglich durch die Rettung ins Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall kam es zu einer größeren Verunreinigung der Fahrbahn durch austretendes Öl, das sich über 200 bis 300 Meter verteilte. Die B 9 war kurzfristig voll gesperrt, aktuell ist sie bis zur kompletten Räumung und Säuberung einspurig befahrbar. Die Straßenmeisterei ist zur Zeit mit der Säuberung der Fahrbahn beauftragt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell