Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall

Bodenheim (ots)

Eine 53-jährige Fahrerin aus Nackenheim befuhr am 26.01.2021, gegen 07:00 Uhr mit ihrem PKW die L413 aus Richtung Feuerwehr Bodenheim/Nackenheim kommend in Richtung B 9. Eine 18-jährige Fahrerin, ebenfalls aus Nackenheim befuhr die L 413 in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung L 413 / Am Kümmerling wollte die 53-jährige Fahrerin nach links nach "Am Kümmerling" abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit dem PKW der 18-jährigen Fahrerin, die geradeaus in Richtung Feuerwehr Bodenheim/Nackenheim fuhr. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die 53-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 18-jährige wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

