Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verzicht auf Fahrschule: Ehemann gibt seiner Ehefrau Fahrstunden

Guntersblum (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Samstag, den 23.01.2021 gegen 19.15 Uhr einen sehr unsicher fahrenden VW Polo auf der L437 bei Uelversheim. Das Fahrzeug sei mit ca. 15km/h in Schlangenlinien gefahren und ist dabei mehrfach gegen den Bordstein gestoßen. Die gefahrene Höchstgeschwindigkeit von Uelversheim in Richtung Gunterblum lag bei 30 km/h.

Durch die Polizei konnte das Fahrzeug im Kellerweg in Guntersblum angehalten und kontrolliert werden. Zuvor konnte jedoch beobachtet werden, dass Fahrer und Beifahrer die Plätze tauschten.

Es stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der 35 jährige Ehemann seiner 29 Jahre alten Ehefrau Fahrunterricht erteilte. Der Ehemann hat eine Fahrerlaubnis , seine jedoch Ehefrau nicht.

Gegen das Ehepaar aus der VG Rhein-Selz wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell