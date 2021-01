Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung in Form von roten Farbschmierereien auf der Fahrbahn

BodenheimBodenheim (ots)

In der Nacht vom 08.01.2021 auf den 09.01.2021 werden durch unbekannte Täter Worte und Buchstaben in roter Farbe auf die Fahrbahn der L 413 in Bodenheim, im Bereich des Kreisverkehrs "Lange Ruthe" / "Karl-Arand-Straße" in Fahrtrichtung B9, gesprayt.

Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330.

