Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Oppenheim, Mainzer StraßeOppenheim, Mainzer Straße (ots)

Der 41-jährige Geschädigte aus Oppenheim parkte sein Fahrzeug in der Mainzer Straße am rechten Fahrbahnrand in Höhe der HsNr. 84. In der Nacht vom 02.-03.01.21 wurde das Fahrzeug an der Stoßstange und Kotflügel vorne links beschädigt. Vermutlich wurde es beim Vorbeifahren touchiert. Der Verursacher fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Hinweise zu einem möglichen Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim, 06133-9330, entgegen

