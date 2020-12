Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Körperverletzung

NiersteinNierstein (ots)

Am 29.12.2020, gegen 19:30 Uhr, sah ein 33-jähriger, wie sich zwei junge Männer in der Mainzer Straße / Dammgasse in Nierstein an der Autodachantenne seines dort geparkten PKW Renault Megane zu schaffen machten. Er sprach die Männer daraufhin an und wollte im Anschluss den einen der Täter festhalten. Daraufhin trat der andere Täter den Geschädigten zu Boden. Als dieser bereits am Boden lag, trat er diesem weiterhin mehrfach gegen seinen Kopf. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter. Der Geschädigte kann die Täter wie folgt beschreiben: ca. 20-25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, dunkle Baseballkappe und Jeansjacke. Der Geschädigte wurde verletzt in die Klinik gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell