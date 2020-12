Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht in der Sours-Allee 21

DienheimDienheim (ots)

Der PKW (grau, Skoda Rapid)der 56 jährigen Geschädigten Dienheimerin wurde am 24.12.2020 gegen 14:30 Uhr auf einem Privatparkplatz ordnungsgemäß abgestellt. Am 26.12.2020 bemerkte die Halterin gegen 14:30 Uhr, dass ihr Fahrzeug an der Frontstoßstange und dem Scheinwerfer beschädigte wurde. Der Verursacher streifte den PKW wahrscheinlich im Vorbeifahren und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1000EUR zu kümmern. Die Polizei in Oppenheim sucht hierzu unter der 06133-9330 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

