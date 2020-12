Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße, Höhe Nr. 52

Nierstein-SchwabsburgNierstein-Schwabsburg (ots)

Der PKW (silbern, Peugeot Partner) des geschädigten 50-jährigen Niersteiners wurde am 19.12.2020 gegen 9 Uhr ordnungsgemäß in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 12 Uhr bemerkte der Halter, dass sein Fahrzeug an der Frontstoßstange beschädigt wurde. Der Verursacher stand vermutlich vor dem beschädigten PKW und touchierte diesen beim Rückwärtsausparken. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von ca. 500 Euro zu kümmern.

Die Polizei in Oppenheim sucht hierzu unter der 06133-9330 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

