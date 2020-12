Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit entwendetem Pkw pp.

HarxheimHarxheim (ots)

Am Samstag, dem 19.12.2020, um 02.14 Uhr meldeten Knallzeugen / Anwohner einen Verkehrsunfall. Der später ermittelte Beschuldigte (männlich, 23 Jahre aus Mainz) befuhr mit einem PKW und einer 20-jährigen Frau, ebenfalls aus Mainz, die L 425 aus Mainz kommend in Richtung Harxheim. Am Ortseingang Harxheim verlor er in einer Fahrbahnverschwenkung die Kontrolle über den Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr dort über den Gehweg und kam in einem aufgeschüttetem Erdhaufen zum Stehen. Fahrer und Beifahrerin, die vermutlich beide unter Alkohol- /Betäubungsmitteleinfluss standen, konnten selbstständig das stark beschädigte Fahrzeug verlassen und entfernen sich fußläufig von der Unfallstelle. Dieser Vorgang konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Auf Grund der Personenbeschreibung konnten die beiden Insassen wenige Minuten später im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Beide Personen wiesen leichte Verletzungen auf, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen dürften. Durch einen hinzugerufenen RTW wurden sie unter polizeilicher Begleitung in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Dort wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Er ist auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das geführte Kfz. entwendet war, mit falschen (nicht mehr auf einen PKW ausgegebene, sondern mittlerweile auf ein Leichtkraftrad ausgegebene) Kennzeichen versehen und geführt wurde. Am Pkw entstand Totalschaden, der auf ca. 2000 Euro geschätzt wird. Die Polizei in Oppenheim sucht in diesem Zusammenhang unter der 06133-9330 nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell