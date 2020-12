POL-PIOPP: Unfall mit Leichtverletzten

Polizeiinspektion Oppenheim

Am Montag, 14.12.20 gegen 0915 Uhr befährt der 22-Jährige aus Dittelsheim die L438 von Dorn-Dürkheim in Richtung Gau-Odernheim. Er kommt aus ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen, lenkt dann vermutlich zu stark dagegen und gerät in den gegenüberliegenden Graben auf der linken Seite. Dort überschlägt sich das Fahrzeug und kommt, wieder auf den Rädern, im Graben zum Stehen. Der Fahrer als auch seine 19-jährige Beifahrerin werden leicht verletzt (Prellungen). Vorsorglich werden sie in ein Krankenhaus gebracht. Alkohol oder Betäubungsmittel waren nicht im Spiel. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 5000,- Euro.

