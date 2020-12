POL-PIOPP: Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Oppenheim

Am 14.12.2020, um 09:20 Uhr, kam es auf der L438 in Dorn-Dürkheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrer aus Dittelsheim-Heßloch befuhr mit seinem PKW die L 438 aus Richtung Dorn-Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Gau-Odernheim. Hierbei fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache erst leicht auf den rechtsseitig zur Fahrbahn liegenden Grünstreifen, riss anschließend das Lenkrad stark nach links, fuhr durch den linksseitig zur Fahrbahn liegenden Straßengraben, überschlug sich und kam dann im linken Straßengraben auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin wurden beide verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der am PKW entstandene Totalschaden beträgt circa 5000 Euro.

