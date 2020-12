Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

NiersteinNierstein (ots)

Am Freitag, den 11.12.2020, befuhr ein 47-jähriger Mainzer um 18:10 Uhr die B9 von Oppenheim kommend in Richtung Nierstein. Vor ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 27-jähriger Bodenheimer, der in Höhe der Feuerwache in Nierstein verkehrsbedingt bremsen musste. Dies bemerkte der 47-jährige jedoch zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden von insgesamt 8000,- Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, musste bis zum Eintreffen und Bergen der Fahrzeuge durch den Abschleppdienst, der Verkehr auf der B9 etwas über eine Stunde an der Unfallstelle herumgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell