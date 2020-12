Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Kontrollen im Straßenverkehr

Nierstein/NackenheimNierstein/Nackenheim (ots)

Am Freitag, 11.12.2020, wurden mehrere Fahrzeugführer im Rahmen von Verkehrskontrollen kontrolliert. Hierbei wurde bei einer Kontrolle in Nierstein und zwei Weiteren in Nackenheim festgestellt, dass der jeweilige Fahrzeugführer eventuell unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln einen Pkw geführt hat. Aus diesem Grund wurde bei den Fahrern jeweils eine Blutprobe entnommen. Wenn sich der Verdacht bestätigt, müssen die Fahrer mit den entsprechenden Anzeigen rechnen.

