Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Mommenheim, AhornwegMommenheim, Ahornweg (ots)

Die Gschädigte 60-jährige aus Mommenheim hatte ihr Fahrzeug am 09.12.20 gegen 18:00 Uhr im Ahornweg, mit der Front zur Straße hin, geparkt. Am Folgetag gegen 10:00 Uhr stellte sie an der vorderen Stoßstange Kratzer fest. Vermutlich wurde beim Ein-/Ausparken durch ein anderes Fahrzeug der Schaden verursacht. Der Verursacher hat anschließend die Unfallstelle verlassen ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell