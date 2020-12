Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Gefahrenstelle im Verkehr

B 9 / NackenheimB 9 / Nackenheim (ots)

Am Mittwoch, 09.12.2020, gegen 17:07 Uhr wurde der Polizei ein liegen gebliebener Pkw auf der B 9 Höhe Nackenheim gemeldet. Die eingesetzte Streife konnte den Pkw feststellen. Ursache, dass der Pkw liegen geblieben war, war ein leerer Tank. Nachdem ein Bekannter gegen 18 Uhr mit einem Kanister Kraftstoff angekommen war, hatte sich mittlerweile die Batterie des Pkw verabschiedet. Aufgrund der ausgehenden Gefahr durch den Pkw schoben die Polizeibeamten, die die Gefahrenstelle bis dahin abgesichert hatten, den Pkw anschließend bis zur Abfahrt Nackenheim Süd. Die 39 jährige Fahrerin konnte hier ihr Fahrzeug abstellen und sich selbstständig um Abhilfe bemühen. Bis gegen 18:30 kam es an der Stelle zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Liegenbleiben aufgrund Kraftstoffmangels auf Kraftfahrstraßen, die die B 9 in diesem Bereich darstellt, und Autobahnen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Aufgrund dessen musste die Fahrerin auch vor Ort ein Bußgeld bezahlen. Darüber hinaus möchte die Polizei jedoch vor allem auf die Gefahren, die hier entstehen können, hinweisen.

