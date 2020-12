Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

L 425 zwischen Frettenheim und Hillesheim

Zwei bislang unbekannte Fahrzeugführer befahren am 07.12.2020 gegen 19:00 Uhr mit einem schwarzen Ford und einem silbernen BMW 5 die L 425 aus Richtung Frettenheim kommend in Richtung Hillesheim. Der Fahrzeugführer des BMW beabsichtigt den vor ihm fahrenden Ford zu überholen. Während des Überholvorganges beschleunigt dieser jedoch derart, dass es dem BMW zunächst nicht möglich ist zu überholen. Daraufhin beschleunigt der Fahrzeugführer des BMW erneut und kann den Überholvorgang schließlich beenden. Als der Fahrzeugführer des BMW vor dem Ford einschert, bremst er diesen bis zum Stillstand aus. Der sich unmittelbar dahinter befindliche 30-jährige Fahrzeugführer aus Westhofen kann sein Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen. Ein dahinter fahrender 22-jähriger aus Eimsheim kann jedoch nicht rechtzeitig abbremsen und es kommt zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugführern aus Westhofen und aus Eimsheim. Es entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Fahrzeugführer des Ford und des BMW verlassen die Unfallörtlichkeit ohne Angaben zu ihren Personalien zu machen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und/oder den geflüchteten Fahrzeugführern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

