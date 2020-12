Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Riskantes Überholen, Drängeln und Treten

B9 Nackenheim bis NiersteinB9 Nackenheim bis Nierstein (ots)

Am Montag, 23.11.2020, gegen 06:15 bis ca. 06:25 Uhr kam es auf der B9 bei Nackenheim (doppelte durchgezogene Linie) in Richtung Nierstein zu einem riskanten Überholmanöver durch einen hellen/ weißen Audi. Dabei musste ein LKW im Gegenverkehr stark abbremsen und der Audi wieder einscheren. Anschließend fuhr er dem PKW vor ihm bis zur Ampel am Bahnhof in Nierstein (B9/ B420) sehr dicht auf. An der Ampel stieg der Fahrer des Audi aus, riss die Beifahrertür des PKW neben ihm auf und versuchte nach dem Fahrer zu schlagen. Als dieser auswich, trat der Audifahrer gegen die Beifahrertür und den Außenspiegel und beschädigte beides. Außerdem schrie er laut herum und zeigte sich sehr aufgebracht. An der Ampelkreuzung gab es mehrere Zeugen, die auf Grund der rot anzeigenden Ampel (Fahrtrichtung Oppenheim/ Worms) warten mussten und das Geschehen beobachtet haben dürften. Die Polizei bittet diese Zeugen sich auf der Dienststelle in Oppenheim oder auch bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

