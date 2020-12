Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

NiersteinNierstein (ots)

Am 06.12.2020, um 16:50 Uhr, befuhr ein Fahrradfahrer den Kreisel der B420 aus Schwabsburg kommend in Fahrtrichtung Dexheim entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Ein 72-jähriger Fahrer aus Sulzheim fuhr mit seinem PKW aus Nierstein kommend in den Kreisel ein. Dieser sah den Fahrradfahrer zu spät, da dieser ohne Licht fuhr. Der PKW-Fahrer fuhr daraufhin geradeaus durch einen dortigen Grünstreifen. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Dexheim. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und/oder dem geflüchteten Fahrradfahrer geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

