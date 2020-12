Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Mülltonnenbrand

DienheimDienheim (ots)

In der Rosenstraße in Dienheim kam es am 03.12.2020, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 06:00 Uhr zu einem Brand von drei Mülltonnen (gelbe Tonne, Rest- und Biomülltonne). Diese waren auf einem Stellplatz eines dortigen Grundstückes, direkt neben dem Bürgersteig, abgestellt. Neben den drei Mülltonnen, die bis auf den Boden niederbrannten, wurde auch eine Natursteinumrandung in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 600 Euro. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt, es besteht jedoch der Verdacht der Brandstiftung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

