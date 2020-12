Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung einer Ruhebank

UndenheimUndenheim (ots)

Im Zeitraum vom 20.11.2020 bis 25.11.2020 kam es in Undenheim zu einer weiteren Sachbeschädigung. Es wurde eine Ruhebank aus Granit beschädigt. Diese steht neben einem asphaltierten Feldweg außerhalb von Undenheim. Die Rückenlehne ist an einer Verankerung gebrochen. Die Schadenshöhe beträgt circa 900 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

