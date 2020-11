Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

OppenheimOppenheim (ots)

In der Wormser Straße in Oppenheim kam es im Zeitraum vom 09.11.2020 bis 23.11.2020 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Oppenheimerin parkte ihren PKW am 09.11.2020 in der Wormser Straße in Oppenheim ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung. Als sie zwei Wochen später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt, stellt sie Schrammen und blaue Lackanhaftungen an ihrem hinteren, linken Radkasten fest. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1500 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne den entstandenen Schaden zu regulieren. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und/oder dem oder der Unfallverursacher/-in geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

