Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Friesenheim, HauptstraßeFriesenheim, Hauptstraße (ots)

Im Zeitraum vom 16.11.2020 bis zum 20.11.2020 parkte ein 41-jähriger Friesenheimer seinen grauen 3er BMW in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 8. Als er am 20.11.2020 gegen Mittag zu seinem Pkw kam, stellte er eine frische Unfallbeschädigung im vorderen linken Bereich seines Pkws fest. Der Unfallverursacher war von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher und zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Oppenheim, 06133-9330, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell