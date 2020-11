Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung durch Graffiti

UndenheimUndenheim (ots)

In Undenheim kam es am 16.11.2020 zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Auf dem Spielplatz in der Kurt-Schumacher-Straße wurde der der Kletterturm, eine Betonbank und ein Mülleimer mit gelb-grüner Farbe besprüht. Weiterhin wurde die Bushaltestelle in der Staatsrat-Schwamb-Straße in Höhe der Hausnummer 15, mit rotfarbenen Graffitis besprüht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 160 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat, speziell zu dem "Tag 278" und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

