Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl eines gesicherten Damenfahrrades am Bahnhof in Nierstein

NiersteinNierstein (ots)

Am 17.11.2020, in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 15:40 Uhr, kam es im Bleichweg in Nierstein zu einem Fahrraddiebstahl. Die Geschädigte stellte ihr graues Damenfahrrad der Marke Carver auf der Rückseite des Niersteiner Bahnhofes ab und sicherte dieses mit einem Ringschloss. Bei der Rückkehr am Nachmittag stellte die Geschädigte das Fehlen des Fahrrades fest. Der entstandene Schaden beträgt circa 600 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

