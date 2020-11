POL-PIOPP: Unfall mit schwer verletzter Person

Polizeiinspektion Oppenheim

Nierstein, B 420

Am 17.11.20 befährt die 24-jährige Niersteinerin die B 420 aus Richtung Dexheim in Richtung Nierstein. In Höhe des Weinguts Gehring kommt sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidiert frontal mit einem entgegenkommenden Müllfahrzeug. Durch den heftigen Aufprall kann ein Kleintransporter hinter dem Müllfahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und fährt auf das Müllfahrzeug auf. Die 24-jährige wird durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeugt geborgen. Die drei Insassen des Müllfahrzeuges - 52, 45 und 25 Jahre alt - werden nicht verletzt. Die beiden 24- und 21-jährigen Insassen des Kleintransporters werden leicht an den Händen verletzt und kommen vorsorglich in eine Klinik in Mainz. Die junge Frau ist schwer verletzt und nicht ansprechbar. Sie wird mit einer Schenkelfraktur in die Uniklinik Mainz verbracht. Weitere Verletzungen können nicht ausgeschlossen werden. Lebensgefahr besteht derzeit aber nicht. Die Fahrbahn ist während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Sperrung dauert derzeit noch an, wird aber in Kürze aufgehoben. Die Fahrzeuge sind alle drei stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Alkohol oder Drogen waren nicht im Spiel. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

