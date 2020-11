Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Lörzweiler, PortugieserwegLörzweiler, Portugieserweg (ots)

Am 16.11.20 gegen 13:00 Uhr musste ein LKW im Portugieserweg rangieren und touchierte hierbei ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr der Lkw weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Schild entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Oppenheim, 06133-9330, entgegen.

