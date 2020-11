Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl von Wertsachen auf dem Golfplatz in Mommenheim

MommenheimMommenheim (ots)

Am 31.10.2020 kam es in der Zeit zwischen 9 Uhr und 14 Uhr zu mehreren Diebstählen auf dem Gelände des Golfplatzes in Mommenheim. Der oder die Täter entwendeten mehrere Geldbörsen und einen PKW-Schlüssel aus den von den Spielern mitgeführten Golfbags. Zur Tatbegehung wurden augenscheinlich die Momente ausgenutzt, in denen die Golfbags von deren Besitzer kurzzeitig unbeobachtet waren. Durch einen Zeugen konnte eine männliche Person (ca. 40-50 Jahre, schwarzer mittellanger Vollbart, ca.178cm groß, grüner Parka) auf einem Radweg in Tatortnähe gesehen werden. Bei dieser Person könnte es sich um den Täter gehandelt haben.

Wer weitere Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Oppenheim (Tel: 06133-9330) zu melden.

