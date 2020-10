Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl aus einem Altkleidercontainer

Nierstein (ots)

Am Sonntag, den 25.10.2020, gegen 19:00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, es würden gerade zwei Personen in einen Altkleidercontainer "Am Ziegelofen" in Nierstein einsteigen und hieraus Sachen entwenden. Vor Ort konnten zwei Personen angetroffen werden, eine befand sich hierbei noch im Altkleidercontainer. Einer der Tatverdächtigen führte griffbereit ein Reizstoffsprühgerät mit. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, die Identität festgestellt, beide wurden erkennungsdienstlich behandelt, das Reizstoffsprühgerät beschlagnahmt und eine Strafanzeige gefertigt. Der entstandene Schaden beträgt circa 500 Euro.

