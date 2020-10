Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl von Grabschmuck, Vasen und Laternen auf dem Friedhof in Guntersblum

Guntersblum (ots)

Auf dem Friedhof in Guntersblum kam es am Wochenende, vermutlich in der Nacht von Samstag, 24.10.2020 auf Sonntag, 25.10.2020, zum Diebstahl mehrerer Vasen, Laternen, sowie Grabschmuck. Betroffen sind hiervon mindestens vier Gräber. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Sollten auch Sie geschädigt worden sein, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0). Weiterhin werden auch Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden.

