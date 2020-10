Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit Sachschaden

Nierstein, Pestalozzistraße (ots)

Die beiden 74- und 82-jährigen Nierstein befahren am Donnerstag, 22.10.20, gegen 15:50 Uhr, hintereinander die Pestalozzistraße aus Richtung Dexheim in Richtung B9. In Höhe der Goethestraße muss der vorausfahrende 74-jährige verkehrsbedingt wegen einer roten Ampel anhalten. Der Nachfolgende bemerkt dies zu spät und fährt auf. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1000,- Euro. Beide Fahrzeuge sind weiterhin fahrbereit.

