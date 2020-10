Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit verletztem Radfahrer

Oppenheim, Am Wattengraben (ots)

Am Dienstag, 20.10.20 gegen 17:30 Uhr, befährt ein 24-jähriger aus Gimbsheim, vom Parkplatz der Landskrongalerie am Wattengraben geradeaus weiter in Richtung Tankstelle. Hierbei übersieht er den von links kommenden bevorrechtigten 77-jährigen Radfahrer aus Oppenheim. Es kommt im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzt. Er wird durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Mainzer Klinik verbracht. Zu den Verletzungen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, es dürfte aber zumindest zu Prellungen /Schürfwunden gekommen sein. Das E-Bike, mit welchem er unterwegs war, wird augenscheinlich nicht beschädigt. Der Pkw des 24-jährigen hat Beschädigungen im Frontbereich links und der Schaden wird auf ca. 1.200,-Euro geschätzt. Er konnte anschließend weiterfahren.

