POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht in Nierstein-Schwabsburg

Nierstein (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17.10.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Riedstraße in Nierstein-Schwabsburg. Dabei wurde ein, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand im Bereich der Kreuzung Riedstraße / Jahnstraße abgestellter, PKW erheblich beschädigt (der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000,00 EUR).

Der oder die Unfallverursacher*in entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Ort des Geschehens.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/933-0 entgegen.

