Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Köngernheim (ots)

Am Donnerstag, dem 08.10.2020, zwischen 15 und 15.30 Uhr befuhr ein weißer Lkw die Oppenheimer Straße in Richtung Selzen. In der Rechtskurve, wo die Oppenheimer Straße in die Gaustraße übergeht, touchiert der Lkw den Dachvorstand des Anwesens Gaustraße 1. Der Dachkennel und einige Dachziegel werden hierdurch beschädigt, so dass ein Schaden von ca. 1000 Euro entstand. Der Lkw ON 01 setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Die Polizei in Oppenheim sucht hierzu Zeugen unter der 06133-9330, welche Angaben zum Lkw und Fahrer geben können.

