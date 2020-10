Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Geparktes Fahrzeug gestreift und geflüchtet

Oppenheim (ots)

07.10.2020, 14.10 Uhr. Der beschädigte Pkw wurde ordnungsgemäß in der Gartenstraße in Oppenheim, kurz vor der Einmündung Wormser Straße, als letztes Fahrzeug in Längstaufstellung rechts, geparkt. Vermutlich befuhr ein anderes Fahrzeug (evtl. ein Lkw) die Gartenstraße und streifte beim Vorbeifahren (evtl. beim Abbiegen nach links in die Wormser Straße) den geparkten Pkw vorne links. Hierdurch wurde der Pkw, ein weißer SUV, stark beschädigt (ca. 3000 Euro Sachschaden). Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-933100.

