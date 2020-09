Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall

Nierstein (ots)

Am 29.09.2020, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Pestalozzistraße in Nierstein zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Fahrerin aus Guntersblum befuhr mit ihrem PKW die Pestalzozzistraße in Nierstien von Dexheim kommend in Fahrtrichtung B9. In Höhe der Hausnummer 18 fuhr diese aus unbekannter Ursache gegen einen dort ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten PKW. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt circa 9000 Euro.

