Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl aus Container

Hahnheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 25.09.2020, 11:50 Uhr und 29.09.2020, 07:30 Uhr, wurde ein Container auf einer Baustelle "Am alten Bahnhof" in Hahnheim aufgebrochen und aus diesem mehrere Werkzeuge und Maschinen entwendet. Die Verriegelung des Werkzeugcontainers wurde vermutlich mittels einer Flex aufgetrennt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell