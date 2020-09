Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall unter Alkoholeinfluss

Guntersblum, K$ Ri. Ludwigshöhe (ots)

Ein 22-jähriger aus Guntersblum befährt die K40 von Ludwigshöhe in Richtung Guntersblum. In einer Fahrbahnverschwenkung kommt er aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn, kollidiert mit einer Leitplanke und bleibt anschließend stark beschädigt im Grünstreifen stehen. Als die Polizei zur Unfallstelle kommt ist niemand bei dem Fahrzeug. An der Halteranschrift wird der Halter selbst angetroffen, der dann auch zugibt, gefahren zu sein. Da bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen wird, wird ihm ein Alkoholtest angeboten, welchen er aber ablehnt. Er wird dann zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Der Führerschein wird sichergestellt und das Fahrzeug wirde abgeschleppt. Der Fahrer, der bei dem Unfall alleine Beteiligt war, hat sich leicht an der Stirn verletzt. Eine ärztl. Versorgung war nicht notwendig. Der Gesamtschaden beläuft sich auch ca. 7.0000,- Euro

