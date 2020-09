Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahrzeug beschädigt

Mommenheim, Parkplatz am Friedhof (ots)

Die Geschädigte hat ihren Pkw vom 18.09.20, 19:00 Uhr - 21.09.20, 10:30 Uhr am Parkplatz am Friedhof in Mommenheim abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kommt, stellt sie einige Beschädigungen am linken Heckbereich fest. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim, 06133-9330.

