Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Gartenlaubenbrand

Oppenheim (ots)

In der Kleingartenanlage Im Grohfuß, in Oppenheim, kam es am Samstag Nachmittag zum Brand zweier Gartenhütten. Zunächst brannte eine Gartenhütte, dann griff das Feuer aufgrund der starken Brandentwicklung auf eine benachbarte Gartenhütte über. Die Brandursache ist bislang unklar. Das Feuer wurde von einem Piloten gemeldet, der sich mit seinem Flugzeug zum Brandzeitpunkt über Oppenheim befand.

