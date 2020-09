Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Nierstein (ots)

In der Zeit von 12.09. bis zum späten 13.09.2020 (Samstag und Sonntag) wurden in der Saarstraße in Nierstein an drei Autos Kratzer mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Auffällig ist, dass alle Fahrzeuge zu Personen gehören, die nicht in der Saarstraße wohnen - zwei davon mit auswärtigem Kennzeichen. Ob dies bei der Auswahl der Fahrzeuge eine Rolle gespielt hat ist bisher unklar.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330.

