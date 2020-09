Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

Nierstein (ots)

Am 13.09.2020kam es im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 18:20 Uhr in der Riedstraße in Nierstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 22-jähriger Dalheimer parkte seinen schwarzen BMW auf dem Parkplatz des dortigen Sportplatzes. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Unfallbeschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1000 Euro. Es konnten weiße Lackanhaftungen am unfallbeschädigten Fahrzeug gesichtet werden, sodass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug vermutlich um ein weißes Fahrzeug handelte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden, weißen Fahrzeug und dem Fahrer/Fahrerin geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

