Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Getränkehandel in Hahnheim

Hahnheim (ots)

In der Nacht von Freitag den 11.09.2020 auf Samstag den 12.09.2020 wurde durch bislang unbekannte Täter in einen Getränkehandel in der Straße "Am alten Bahnhof" in Hahnheim eingebrochen. Um in die dortigen Büroräumlichkeiten zu gelangen wurde durch den oder die Täter eine Tür aufgehebelt und im Anschluss eine zweistellige Summe Bargeld sowie ein Firmenlaptop entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/933-0 entgegen.

