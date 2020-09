Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: E-Scooter-Unfall mit verletzter Person

Hahnheim, Wahlheimer Hof, L432 (ots)

Die 16-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Hahnheim befährt die L432 von Sörgenloch kommend in Richtung Hahnheim. Im Bereich Wahlheimer Hof kommt sie wegen Spurrillen in der Fahrbahn nach rechts ab und stürzt. Mit Verdacht auf einen Armbruch wird sie anschließend durch Rettungskräfte in eine Mainzer Klinik verbracht. Weitere Personen sind am Unfall nicht beteiligt. Am E-Scooter entsteht kein Schaden. Allerdings war der E-Scooter nicht versichert, weshalb nun mit einer Anzeige gerechnet werden muss.

