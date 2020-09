Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Anruf einer falschen Polizeibeamtin

Bodenheim (ots)

Am 08.09.2020, gegen 10:00 Uhr, bekam ein 73-jähriger Bodenheimer einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin mit dem Namen "Müller". Hierbei wurde dem Bodenheimer die tatsächliche Rufnummer der Polizeidienststelle in Oppenheim auf seinem Telefondisplay angezeigt. Die angebliche Polizeibeamtin eröffnete dem Bodenheimer, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl vorliegen würde und wurde im weiteren Verlauf des Telefonates nach seiner Bank und seinem Kontostand befragt. Die angebliche Polizeibeamtin beendete das Gespräch damit, dass sie sich in einer halben Stunde wieder melden würde. Hierzu kam es jedoch nicht. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor solchen Anrufen. Immer wieder gehen bei der Polizei Meldungen über falsche Polizeibeamte ein. Insbesondere Rentnerinnen und Rentner werden Opfer. Die Betrüger erfinden Geschichten, um ihr Gegenüber massiv unter Druck zu setzen, um so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen. Die Masche ist immer die Gleiche: Mit geschickter Gesprächsführung bringen die Täter ihre Opfer dazu, ihr Hab und Gut an einen vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben. So habe die "Polizei" z.B. aktuell einen Einbrecher festgenommen. Bei ihm sei ein Zettel mit der Anschrift der/des Angerufenen aufgefunden worden. Die Wertsachen müssten nun bei der Polizei in "Sicherheit" gebracht werden. Die Täter agieren häufig aus "Callcentern" im Ausland. Sie nutzen das so genannte "Call-ID-Spoofing". Dieses ermöglicht die Anzeige einer frei wählbaren Telefonnummer im Display des Angerufenen mittels Internettelefonie. Die wahre Herkunft des Anrufes wird nicht nur verschleiert, es entsteht der Eindruck, der Anruf stamme tatsächlich von der Polizei. Für das Telefonat nutzen die Täter diese spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer, wie in diesem Fall die Rufnummer der Polizeidienststelle in Oppenheim, erscheinen lässt - obwohl die Anrufer zumeist aus dem Ausland agieren. Seien Sie daher bitte misstrauisch, wenn Sie einen solchen Anruf bekommen und wenden Sie sich mit einem An- bzw. Rückruf direkt an Ihre Polizei und fragen nach, bzw. melden uns einen solchen Anruf.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei

