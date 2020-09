Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Bodenheim (ots)

Am 08.09.2020, um 13:10 Uhr, kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Bodenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Ein 40-jähriger aus Nackenheim befuhr mit seinem PKW den Bahnhofsvorplatz aus Richtung Nackenheim kommend in Fahrtrichtung Laubenheim. In Höhe des Anwesens 1 lief plötzlich und unvermittelt ein 5-jähriger Junge aus Bodenheim auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde durch den seitlichen Zusammenstoß mit dem PKW leicht verletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell