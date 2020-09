Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Vandalismus Weinbergshütte Hahnheim

Hahnheim (ots)

Am 25.08.2020 kam es erneut in einer Weinbergshütte in Hahnheim ("Neuberger Häuschen") zu Vandalismus und Sachbeschädigungen. Es wurde die Einrichtung des Weinberghäuschens (Tisch und Bänke, sowie Stühle) zerstört. Die Sachschadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

