Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brand eines PKW

Ludwigshöhe (ots)

Am 08.09.2020, gegen 21:00 Uhr, wurde ein in Vollbrand stehendes Fahrzeug auf der B 9 in Höhe Ludwigshöhe gemeldet. Die beiden Insassen des Fahrzeuges konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Sie erlitten keine Verletzungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die B 9 musste aufgrund der Lösch-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten für die Dauer von knapp 3,5 Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die K 40 umgeleitet. Die Feuerwehren Guntersblum und Nierstein waren mit 40 Einsatzkräften vor Ort, weiterhin ein Rettungswagen, die Straßenmeisterei und die Polizei mit 4 Einsatzkräften.

