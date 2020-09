Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brand eines Gartenhauses

Nierstein (ots)

Am 08.09.2020, um 14:50 Uhr, kam es "Am Sportplatz" in Nierstein OT Schwabsburg zu dem Brand eines Gartenhauses. Das komplette Gartenhaus wurde durch den Brand zerstört. Weiterhin wurde auch das Gartenhauses des Gartennachbars leicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Brand wurde vermutlich durch eine Gasflasche verursacht. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehren Oppenheim und Nierstein waren mit 28 Mann im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell